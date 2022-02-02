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Пользователи Reddit выяснили, какие люди раздражают больше всего

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:23

Пользователь Reddit выложил пост с заголовком «Кто может смело пойти на *** [к черту]?», который за день собрал больше 14 тыс. лайков и 12 тыс. комментариев. Простой и понятный вопрос нашел отклик у других посетителей сайта.

Из ответов пользователей можно составить собирательный образ человека, который раздражает если не всех, то большинство уж точно. Например, создатель двойной рекламы на ютьюбе, который бросает мусор где попало и писает мимо унитаза.

Телефонные мошенники

В особенности те, кто обманывают пожилых людей на деньги. Пользователи не советуют сразу вешать трубку, а предлагают украсть их время и начать ответный обман.

«Мне позвонила мошенница и сообщила, что на моем компьютере вирус и бла-бла-бла. Я не скидывал несколько минут и говорил ей, что выполняю все ее указания, хотя сам валялся в постели и ничего не делал. Когда она попросила меня ввести код для подключения к ее компьютеру, я сказал, что все про нее знаю и игра окончена, и тогда она закончила звонок», — поделился своей историей человек с ником 5910Н.

© Giphy.com
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Создатели фейковой рекламы и некликабельного крестика

Следующий тип людей не такой опасный, как мошенники, но тоже доставляющий хлопот. «Люди, которые делают фейковый интерактив в рекламе игр: если нажать на экран, то откроется магазин приложений», — сетует Attractive_toaster45.

С ним согласны почти 5000 пользователей. MuchoRed добавил, что такая реклама гарантирует разработчикам ненависть к их проекту.

Отдельного упоминания удостоились контентмейкеры, которые придумали вставлять маленький крестик для закрытия всплывающей рекламы в самом углу экрана. Некоторые, по словам юзеров, пошли еще дальше — их крестик вообще не работает и при нажатии отправляет на страничку приложения.

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Работники YouTube

Те самые, у которых появилась идея пускать перед видео сразу две рекламы — и еще одну в конце. Короткие ролики нельзя пропустить сразу, нужно подождать какое‑то время. TheSarcasticClam признался, что из‑за этого установил блокировщик рекламы.

Однако это не единственная претензия к YouTube. Пользователи все еще недовольны решением платформы скрыть дизлайки.

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Папарацци

В отличие от России, папарацци — неотъемлемая часть жизни американцев. Сотрудники таблоидов и фрилансеры, сотрудничающие с изданиями, ходят по пятам знаменитостей и снимают их в общественных местах.

«„О, эй, ребята, посмотрите на меня, мне больше нечего делать в своей жизни, кроме как рассказать людям, что Ким Кардашьян заказала большой карамельный фраппе в Starbucks. А еще я проникаю в их дома, чтобы потом поделиться материалом с кучкой двенадцатилетних!“ Вот серьезно, идите к черту. Канье Уэст посылает вас совершенно по делу», — написала недовольная пользовательница.

Другие юзеры вспомнили про гибель принцессы Дианы в августе 1997 года. В роковой день Диана Спенсер уехала из отеля через задний двор, чтобы скрыться от папарацци. Автомобиль с ней въехал в туннель со скоростью, в два раза превышающей допустимую, и врезался в каменную стену. Очевидцы аварии говорили, что фотографы на мотоциклах «кружили вокруг Mercedes, прежде чем он въехал в туннель».

© Giphy.com

Люди, которые вскрывают упаковки товаров и не покупают их

«Я видел, как старик открыл коробку с печеньем в магазине и потрогал каждое», — рассказал пользователь. Он добавил, что мужчина перебирал печенья, как будто искал нужную запись в картотеке.

«Однажды я наблюдал за тем, как женщина в магазине открыла упаковку леденцов и дала своему сыну попробовать. Видимо, ребенку не понравился вкус, потому что она завернула наполовину съеденный леденец обратно в фантик и положила на полку», — поделился своей историей SomeWorries.

© Giphy.com

Злые ученики

«Школьники, которым весело доводить своих учителей до слез или до увольнения. Со мной такого никогда не случалось, но кажется мне, что они относятся к этому как к гребаному знаку отличия и смеются над тем, как превращают жизнь бедных учителей в ад», — написал Mizuminty.

«У меня есть коллега, которого преследует его студентка. Она пишет ему сотни сообщений в день (он пожилой человек, и у него проблемы с телефоном) и говорит гадости. В конце концов они решили поговорить в Zoom, и она рассказала ему о своих проблемах с психическим здоровьем. Он все понял, но проблема-то никуда не делась», — рассказал Rustandstardusty.

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