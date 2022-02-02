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Умерла итальянская актриса Моника Витти

Денис Ламехов
Сегодня в 15:33

Cкончалась итальянская актриса Моника Витти. Об этом сообщает агентство ANSA.

Она умерла в возрасте 90 лет. О причинах смерти не сообщается. Витти более 20 лет не появлялась на публике из‑за генетического заболевания.

Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года в Риме. Она снималась у Микеланджело Антониони, в том числе в его «трилогии отчуждения» — картинах «Приключение», «Ночь» и «Затмение».

Также она работала с Луисом Бунюэлем, Марио Моничелли, Роберто Руссо, а в 1989 году впервые выступила в роли режиссера, сняв картину «Тайный скандал». Работы Витти были отмечены множеством наград, в том числе Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

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