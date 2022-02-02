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Вышел клип на фит Басты и Скриптонита «Молодость»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:54

Российские рэперы Баста и Скриптонит выпустили клип на совместный трек «Молодость». Посмотреть его можно на ютьюб-канале лейбла Gazgolder.

Действие ролика происходит в лифте небоскреба, пассажиры которого постоянно меняются. Для банды в черных масках бесконечная поездка до верхнего этажа оборачивается пожаром, когда они бросают коктейль Молотова. А для Скриптонита лифт становится комнатой в психбольнице.

Клип сняла белорусская кинокомпания Partizan Production. Ее сооснователь, продюсер Алексей Сатолин, выступил режиссером.

«Молодость» — это трек из альбома Басты «40», который вышел в ноябре 2020 года. Помимо Скриптонита в записи пластинки приняли участие ATL, Noize MC, Эрика Лундмоен, Anikv, Moscow Gospel Team, T-Fest и другие артисты.

Сам Баста рассказывал, что «40» — это его рассказ о себе за все 40 лет жизни. «Это черта, половина жизни при хорошем раскладе. Нужно было оглянуться, посмотреть на себя и поговорить о чем‑то серьезном. <…> Это диалог с самим собой 18-летним. Каким я хотел быть в 18? Кем я стал? Какие моменты я хотел бы исправить в своей жизни?» — сказал Баста.

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