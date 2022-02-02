МВД России предложило отменить ограничения по срокам принятия иностранцев «нежелательными»

Министерство внутренних дел России опубликовало проект, по которому будут приниматься решения о нежелательности пребывания в стране иностранцев. Соответствующий документ появился 1 февраля на сайте проектов нормативных правовых актов.

По закону нежелательным в России может быть признан гражданин любой другой страны, который «создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку либо здоровью населения», несет угрозу конституционному строю, нравственности, правам и законным интересам других лиц.

На данный момент срок рассмотрения материалов для принятия решения о нежелательности пребывания не должен превышать одного месяца со дня регистрации иностранцев в центральном аппарате МВД России. В новом проекте министерство предложило отменить ограничения по срокам принятия соответствующего решения.

Также в документе указывается, что при принятии решения о «нежелательности» будет учитываться, есть ли у иностранца семья в России. Однако будет ли это препятствовать или помогать принятию решения, не уточняется.

«Если решили указать, что нужно выяснить наличие семьи в России, то тогда должны и указать, каким образом это влияет на процедуру. Если же этого нет, то остается возможность двойного толкования и выдворения людей, у которых в России осталась семья», — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии «Ведомостям».

Затулин отметил, что причины таких изменений объяснить трудно. «Скорее всего, они хотят иметь большую свободу, то есть облегчают себе задачу», — сказал он.