Дора анонсировала новый альбом. Первый сингл уже тут!

Дора выпустила новый сингл «Loverboy», записанный в стиле гиперпоп. Послушать его можно на популярных аудиостримингах, а посмотреть официальный визуалайзер — на ютьюбе.
Одновременно Дора анонсировала выход альбома «Miss», куда попадет «Loverboy». Релиз пластинки запланирован на 25 февраля.
Предыдущий альбом Доры — «Боже, храни кьют-рок» — увидел свет в декабре 2020 года. В январе 2021-го вышел клип на главный хит пластинки — «Втюрилась».
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