Дора анонсировала новый альбом. Первый сингл уже тут!

Дора выпустила новый сингл «Loverboy», записанный в стиле гиперпоп. Послушать его можно на популярных аудиостримингах, а посмотреть официальный визуалайзер — на ютьюбе.

Одновременно Дора анонсировала выход альбома «Miss», куда попадет «Loverboy». Релиз пластинки запланирован на 25 февраля.