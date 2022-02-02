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Дора анонсировала новый альбом. Первый сингл уже тут!

Семён Гудошников
Сегодня в 13:28

Дора выпустила новый сингл «Loverboy», записанный в стиле гиперпоп. Послушать его можно на популярных аудиостримингах, а посмотреть официальный визуалайзер — на ютьюбе.

Одновременно Дора анонсировала выход альбома «Miss», куда попадет «Loverboy». Релиз пластинки запланирован на 25 февраля.

Предыдущий альбом Доры — «Боже, храни кьют-рок» — увидел свет в декабре 2020 года. В январе 2021-го вышел клип на главный хит пластинки — «Втюрилась».

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