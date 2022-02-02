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Лапшичная в Сан-Франциско повесила на стену фото с Киану Ривзом. Снимок попал в новую «Матрицу»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:43

Пользователи Reddit заметили фотографию молодого Киану Ривза в новой «Матрице». В одной из сцен главный герой Нео, которого играет Ривз, ест лапшу в кафе, а на стене рядом с ним висит снимок самого актера.

Оказалось, что эта фотография — часть декора в реальной лапшичной House of Nanking, которая находится в Сан-Франциско. Именно там и снималась сцена с Нео.

Дочь хозяина заведения Кэти Фан рассказала, что актер любит лапшу и часто заглядывает в ресторан. Более того, встреча с Ривзом для нее стала очень значимой, и она назвала своего сына Нео в честь персонажа из «Матрицы».

«На этой фотографии изображена я, когда еще училась в средней школе, вместе с Киану Ривзом в очереди в House of Nanking. Это фото до сих пор висит на нашей стене в кафе. Если вы зайдете туда, то найдете его на стене рядом с местами у окон. Прямо как и в новой „Матрице“», — сказала она.

© Kathy Fang/Facebook

Помимо Ривза в съемочной команде боевика оказалось много любителей лапши из House of Nanking. В ней снято несколько сцен фильма, а также создатели добавили пару отсылок к заведению.

По словам Фан, команда «Матрицы» подарила лапшичной новую, более качественную версию фотографии. На ней изображены Кэти Фан, ее отец и Киану Ривз. Теперь снимок висит в кафе на месте старого оригинала.

© Kathy Fang/Fangalicious

«Я польщена решению продюсеров, режиссеров и всех, кто выбрал нас для этой конкретной сцены. Как вы знаете, в Сан-Франциско больше китайских ресторанов, чем в большинстве городов по всей стране, и выбор нас из миллионов других — это большая честь», — заявила Фан, отметив, что гордится своими родителями, которые в свое время открыли House of Nanking.

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