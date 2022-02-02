Лапшичная в Сан-Франциско повесила на стену фото с Киану Ривзом. Снимок попал в новую «Матрицу»

Пользователи Reddit заметили фотографию молодого Киану Ривза в новой «Матрице». В одной из сцен главный герой Нео, которого играет Ривз, ест лапшу в кафе, а на стене рядом с ним висит снимок самого актера.

Оказалось, что эта фотография — часть декора в реальной лапшичной House of Nanking, которая находится в Сан-Франциско. Именно там и снималась сцена с Нео.

Дочь хозяина заведения Кэти Фан рассказала, что актер любит лапшу и часто заглядывает в ресторан. Более того, встреча с Ривзом для нее стала очень значимой, и она назвала своего сына Нео в честь персонажа из «Матрицы».

«На этой фотографии изображена я, когда еще училась в средней школе, вместе с Киану Ривзом в очереди в House of Nanking. Это фото до сих пор висит на нашей стене в кафе. Если вы зайдете туда, то найдете его на стене рядом с местами у окон. Прямо как и в новой „Матрице“», — сказала она.