Forbes: ФАС попросила агрегаторы такси объяснить повышение цен на поездки

Федеральная антимонопольная служба попросила агрегаторы такси «Яндекс.Такси», DiDi, «Ситимобил» и Gett объяснить повышение цен на поездки. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо ведомства.

Запрос разъяснений касается стоимости услуг в Москве и Казани. Обращение в ФАС, согласно информации издания, поступило от заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова. Изначальным инициатором проверки был председатель молодежного парламента при Думе Дмитрий Шатунов.

Он сослался на информацию Tinkoff Data, согласно которой в 2021 году поездки на такси подорожали на 24%. «По данным Департамента транспорта Москвы, в конце ноября средний чек в такси составлял 473 рубля — почти на 24% больше, чем в 2020 году», — указано в письме Шатунова.

По его предположению, агрегаторы также фиксируют «тип электронного устройства» клиента и в зависимости от этого устанавливают «динамическую стоимость» за услугу. По словам собеседника Forbes в одном из сервисов, ни один из них не использует системы для определения модели смартфона пользователя. «Ситимобил» сообщил, что не менял тарифы в Москве и других регионах.

Так или иначе, молодежный парламент обратился в Роскомнадзор с предложением регулировать «дискриминацию ценообразования» на законодательном уровне. ФАС дал сервисам на ответ десять дней с момента получения письма, сообщает Forbes.