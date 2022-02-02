Виртуальные протесты и киберсекс с детьми: эксперты РКН выделили риски метавселенных

Широкое обсуждение темы метавселенных заставило российские власти обратить на них внимание. Научно-технический центр (НТЦ) ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) подготовил доклад о метавселенных: на какие сферы жизни они могут повлиять и какие угрозы могут нести в себе.

«Афиша Daily» выделила главное из документа. Узнать, что такое метавселенные и как они работают, можно тут, тут и тут.

Метамедицина

Авторы доклада отмечают, что метавселенные делают возможным создание цифровой собственности, которую можно купить за реальные деньги. Например, виртуальную одежду или даже лекарства.

Они не исключают, что может появиться и метамедицина, только вместо физических препаратов в продаже будут видеоигры и мобильные приложения. Чтобы продавать такие «лекарства», нужны «аптеки VR».

Какие риски. В докладе неоднократно говорится, что переплетение цифровой и физической жизни негативно повлияет на реальный мир. В ГРЧЦ полагают, что вместе с виртуальными аптеками, продающими контент, в метавселенных появятся магазины с запрещенными веществами.

Метабизнес и деньги

Исследователи акцентируют внимание на том, как будет работать бизнес и покупка недвижимости в виртуальной реальности. По их данным, к июню 2021 года был продан миллион виртуальных объектов, в том числе цифровых домов, а крупные компании увеличивают затраты на рекламу внутри игр.

Расплачиваются покупатели в метавселенных реальными деньгами (в прошлом году за 500 тыс. долларов был продан Mars House, первый в мире виртуальный дом) и — не менее чаще — с помощью цифровых валют. Доминирование последних, считают в ГРЧЦ, может нарушить сложившийся порядок.

Какие риски. Существующие налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж в метавселенных, а это, в свою очередь, может привести к нарушению политических границ.

Метаобщества

Со временем соцсети перестают быть просто удобным способом связи и превращаются в социальные группы с общими ценностями. В качестве примера авторы доклада приводят платформу IMVU, в которой общение происходит через трехмерные аватары, и Facebook Horizon, где исследователи создают что‑то вместе.

ГРЧЦ пишет, что игры тоже меняют формат, становясь пространством для встреч и общения, «превращаются в постоянные миры, определяемые пользователями».

Какие угрозы. Метавселенная способствует появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов». И на сегодняшний день не до конца ясно, по каким законам будут «жить» новые реальности вне физических границ.

Метаотношения

Согласно опросу Xbox, проведенному в мае 2021 года, 76% взрослого населения Великобритании считают, что онлайн-игры — это хороший способ наладить связи с людьми. Та же IMVU работает по принципу «чем больше играешь, тем больше узнаешь людей». Так появляются тесное общение и близкая дружба, в том числе интимные отношения.

«Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса», — заявляют в ГРЧЦ и полагают, что здесь может быть скрыта угроза.

Какие риски. Общение в виртуальном мире происходит с помощью виртуального аватара, который может сделать уязвимым реального человека и его личные данные. Исследователи опасаются появления возможностей «киберсекса с несовершеннолетними, формирования различных девиаций» из‑за снижения значимости норм морали и этики.

Что думают на этот счет другие эксперты

В Роскомнадзоре заявили «Коммерсанту», что «необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов». Заинтересованность властей в контроле виртуальных пространств связывают с выступлением Владимира Путина на конференции Artificial Intelligence Journey в ноябре 2021 года. Тогда он сказал, что защищать аватары россиян в метавселенной должно государство.

Мнения опрошенных изданием IT-специалистов на этот счет разошлись. Юрист адвокатского бюро Criminal Defense Даниил Горьков считает, что «ни одна система кибербезопасности» не в состоянии защитить пользователей метавселенных от всех угроз, поэтому разработка законопроекта о регулировании «представляется разумной». К тому же, на данный момент в законодательстве попросту нет понятия метавселенной.

Специалист Ярослав Щицле из фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», наоборот, не видит формирования «иной политической системы, стирания личности и морального разложения» в метавселенных, о которых докладывает ГРЧЦ. Более того, многие регуляторные вопросы — борьба с дезинформацией, цифровая идентичность, цифровой рубль, возрастная цензура — уже решены или хорошо проработаны, считает исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин.