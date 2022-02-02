Вупи Голдберг временно отстранили от работы в ток-шоу на ABC после слов о холокосте

Актрису Вупи Голдберг временно отстранили от участия в ток-шоу «The View», во время одного из выпусков которого она сказала, что холокост «не связан с расой». Об этом в твиттере объявила президент ABC News Кип Годвин.

«Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее ложные и болезненные комментарии. Хоть Вупи извинилась, я попросила ее взять время подумать и осознать влияние ее комментариев. Вся организация ABC News выражает солидарность с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьями и сообществами», — написала она.

В эфире «The View» Голдберг сказала, что холокост связан не с расой, а с «бесчеловечностью людей по отношению к другим людям». Это высказывание возмутило многих телезрителей. Актрису раскритиковали за недостаточное понимание сути антисемитизма. Соведущая Голдберг Ана Наварро напомнила, что нацисты выступали за «превосходство белой расы».

Однако Голдберг отметила, что преследуемые нацистами евреи и цыгане — это «две группы белых людей». Актриса назвала настоящей проблемой, о которой необходимо говорить с детьми (выпуск ток-шоу был посвящен школьному образованию), «то, как люди относятся друг к другу».

После эфира представители Музея Аушвиц-Биркенау отправили Голдберг в твиттере ссылку на курс «Холокост — уничтожение европейских евреев». Мемориальный музей холокоста в США отметил, что расизм занимал центральное место в нацистской идеологии. «Евреев определяли не по религии, но по расе. Нацистские расистские убеждения привели к геноциду и массовым убийствам», — заявили в музее.

Вскоре Голдберг опубликовала в твиттере извинения и разъяснение своих слов. Актриса признала, что ей стоило сказать, что холокост связан не только с расой, но и с бесчеловечным отношением людей к другим людям. «Еврейский народ по всему миру всегда имел мою поддержку, и это никогда не изменится. Я сожалею о боли, которую я причинила», — сказала Голдберг.