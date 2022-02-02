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В России выявили более 140 тыс. новых случаев COVID-19 — впервые за всю пандемию

Виктория Шанина
Сегодня в 11:45

За последние сутки в России выявили 141 883 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 13-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 23 784 случая. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 128 796. За сутки умерли 678 человек, за все время — 332 690. Выздоровели 48 426 человек, за весь период — 10 337 008. Число госпитализаций за сутки составило 17 201.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 382,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (76,5 млн), на втором — Индия (41,6 млн). За ними идут Бразилия (25,6 млн), Франция (19,5 млн) и Великобритания (17,4 млн).

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