За последние сутки в России выявили 141 883 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 13-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 23 784 случая. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.