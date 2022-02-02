За последние сутки в России выявили 141 883 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 13-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.
На первом месте по числу заражений находится Москва — 23 784 случая. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 128 796. За сутки умерли 678 человек, за все время — 332 690. Выздоровели 48 426 человек, за весь период — 10 337 008. Число госпитализаций за сутки составило 17 201.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 382,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (76,5 млн), на втором — Индия (41,6 млн). За ними идут Бразилия (25,6 млн), Франция (19,5 млн) и Великобритания (17,4 млн).