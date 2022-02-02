Близость и страх смерти в новом клипе группы «Спасибо»

Группа «Спасибо» выпустила клип на песню «Волк» со своего недавнего альбома «Терпение». В нем множество влюбленных пар целуются — как в последний раз.

«На съемке мы просили героев целоваться как в последний раз, чтобы переплести видео со смертельной темой песни. В реальной жизни почти все герои — пары, к слову, с ними сейчас все в порядке, все живы и здоровы», — сказал The Village режиссер клипа Таир Полад-заде.

Лидер группы Расел Рахман отметил, что песня говорит о страхе смерти, а видео иллюстрирует близость и любовь, которые лежат на противоположной чаше весов. «Эта близость — то, чего нам так сильно не хватает в ковидные времена. Наш клип как бы компенсирует и напоминает о том, что любовь заслуживает больше внимания и является некоторым противоядием страху смерти», — добавил он.