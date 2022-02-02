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Попова: коронавирус утратил способность проникать в легкие

Семён Гудошников
Сегодня в 10:47

Коронавирус вследствие мутаций утратил способность проникать в легочную ткань. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что вирус ищет самую лучшую форму, чтобы адаптироваться к организму человека. «В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань», — сказала Попова.

Она отметила, что «Омикрон» задерживается преимущественно в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, «Омикрон» не провоцирует, однако какие осложнения будут после него, пока неизвестно, — прошло слишком мало времени с его появления, пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что, поскольку предыдущие варианты вызывали самые разные отдаленные осложнения, сейчас главная задача — не заболеть.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что «Омикрон» в меньшей степени вызывает поражение легких и является более мягким по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Самым агрессивным он назвал «Дельту». По мнению Проценко, к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием.

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