Более 10% избирателей в России лишены права быть избранными на выборах разного уровня

Не менее 10–11 млн человек в России лишены пассивного избирательного права, то есть не могут быть избранными на выборах разного уровня. Это более 10% избирателей, пишет «Новая газета» со ссылкой на доклад движения «Голос»*.

В предыдущем докладе НКО, опубликованном в июне 2021-го в преддверии выборов в Госдуму, речь шла о 9 млн. Однако тогда не были учтены граждане, лишенные избирательного права из‑за владения счетами или финансовыми инструментами в зарубежных банках (около 1,5 млн), а также около 600 тыс. человек, отбывающих наказание, отметили в движении.

«Кроме того, порядка 100–300 тысяч человек, принимавших в 2021 году участие в акциях в поддержку Алексея Навального, могут быть квалифицированы государственными органами как лица, причастные к деятельности запрещенных организаций», — заявили в «Голосе».

Прошлый доклад движения вызвал негативную реакцию в Центризбиркоме России. Комиссия оценила количество россиян, лишенных пассивного избирательного права в 1,65 млн человек. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подготовлен доклад, «который вдребезги разбивает» оценку «Голоса». В самом «Голосе» отметили, что этот документ до сих пор не был представлен.

*«Голос» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.