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Amazon показал новый трейлер комедии «Я хочу вернуть тебя»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:07

На ютьюб-канале стриминговой платформы Amazon Prime Video появился новый трейлер ромкома «Я хочу вернуть тебя». В главных ролях: Чарли Дей («Тихоокеанский рубеж», «Третья смена») и Дженни Слейт («Бруклин 9-9», «Веном»).

Лучшие друзья Питер и Эмма подошли к тому этапу в жизни, когда пора играть свадьбу, заводить детей и покупать красивый загородный домик где‑нибудь в лесу. Неожиданно их партнеры уходят. Узнав, что любовь всей жизни теряется, Питер и Эмма придумывают забавный план по возвращению своих бывших.

Смотрите, на что готовы персонажи Дея и Слейт, чтобы заглушить боль от расставания, в ролике ниже. Спойлер: там много нелепых ситуаций, которые должны были быть романтичными.

Помимо Чарли Дея и Дженни Слейт в картине снялись Скотт Иствуд («Чикаго в огне», «Отряд самоубийц», «Гнев человеческий»), Джина Родригес («Бруклин 9-9», «Глубоководный горизонт»), Манни Хасинто («Хороший доктор», «Сверхъестественное»), Кларк Бако («Рассказ служанки», «Станция одиннадцать»), Люк Дэвид Блумм («Ходячие мертвецы», «Король Стейтен-Айленда») и другие.

Режиссером выступил Джейсон Орли («Взрослеть на полную»). Сценарий написали Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, которые уже работали вместе над лентой «С любовью, Саймон» — они же стали продюсерами комедии.

Фильм «Я хочу вернуть тебя» выйдет на стрим-сервисе Prime Video 11 февраля 2022 года.

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