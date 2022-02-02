Amazon показал новый трейлер комедии «Я хочу вернуть тебя»

На ютьюб-канале стриминговой платформы Amazon Prime Video появился новый трейлер ромкома «Я хочу вернуть тебя». В главных ролях: Чарли Дей («Тихоокеанский рубеж», «Третья смена») и Дженни Слейт («Бруклин 9-9», «Веном»).

Лучшие друзья Питер и Эмма подошли к тому этапу в жизни, когда пора играть свадьбу, заводить детей и покупать красивый загородный домик где‑нибудь в лесу. Неожиданно их партнеры уходят. Узнав, что любовь всей жизни теряется, Питер и Эмма придумывают забавный план по возвращению своих бывших.

Смотрите, на что готовы персонажи Дея и Слейт, чтобы заглушить боль от расставания, в ролике ниже. Спойлер: там много нелепых ситуаций, которые должны были быть романтичными.