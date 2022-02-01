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Морган Фриман и Джейми Александер снимутся в триллере «Минута, когда ты проснешься мертвым»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:56

Американский актер Морган Фриман, известный по фильмам «Побег из Шоушенка», «Семь» и «Брюс Всемогущий», снимется в триллере «Минута, когда ты проснешься мертвым». Об этом сообщил Deadline.

В фильме также сыграют Джейми Александер («Тор», «Слепая зона») и Коул Хаузер («Йеллоустон», «Война Харта»). Картину поставит студия Milestone. Съемки проекта уже начались в штате Миссисипи.

Лента расскажет о биржевом маклере (Хаузер) из маленького городка на юге США, который оказывается втянутым в аферу своей соседкой (Александер). Это приведет к многочисленным убийствам и столкновению с опытным шерифом (Фриман), расследующим происходящее.

Сценарий фильма написал Тимоти Холланд. Режиссером картины выступает Майкл Мэйлер, снявший ранее мелодраму «Любовь вслепую» и спортивную драму «Взмах». Продюсерами ленты стали Эндрю Стивенс («Убрать Картера», «Девять ярдов»), а также Дон и Алан Берстины.

«Морган Фриман — один из самых известных и уважаемых актеров во всем мире, в паре с потрясающе разносторонним и талантливым Коулом Хаузером и удивительно одаренной актрисой Джейми Александер — экстраординарный и идеальный актерский состав для фильма», — отметили Берстины.

Они добавили, что фильм станет «остроумным триллером в духе саспенса». Когда он выйдет на экраны, пока неизвестно.

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