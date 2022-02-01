Вупи Голдберг заявила, что «холокост не связан с расой». Ей пришлось извиняться

Американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг заявила в эфире ток-шоу «The View» на телеканале ABC, что «холокост не связан с расой». По мнению Голдберг, холокост связан с «бесчеловечностью людей по отношению к другим людям».

Это высказывание возмутило многих телезрителей. Актрису раскритиковали за недостаточное понимание сути антисемитизма. Соведущая Голдберг Ана Наварро напомнила, что нацисты выступали за «превосходство белой расы».

Однако Голдберг отметила, что преследуемые нацистами евреи и цыгане — это «две группы белых людей». Актриса назвала настоящей проблемой, о которой необходимо говорить с детьми (выпуск ток-шоу был посвящен школьному образованию), «то, как люди относятся друг к другу».

Поводом для обсуждения стал антифашистский комикс «Маус», который в штате Теннесси убрали из школьной программы из‑за изображений «обнаженных мышей» и ненормативной лексики. Ведущие единогласно осудили отказ обсуждать книгу и холокост со школьниками на уроках.

После эфира представители музея Аушвиц-Биркенау отправили Голдберг в твиттере ссылку на курс «Холокост — уничтожение европейских евреев». Мемориальный музей холокоста в США отметил, что расизм занимал центральное место в нацистской идеологии.

«Евреев определяли не по религии, но по расе. Нацистские расистские убеждения привели к геноциду и массовым убийствам», — заявили в музее.

Со схожим заявлением выступила и Антидиффамационная лига — американская еврейская правозащитная организация: «Нет, Вупи Голдберг, холокост — это систематическое уничтожение нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой».

Вскоре Голдберг опубликовала в твиттере извинения и разъяснение своих слов. Актриса признала, что ей стоило сказать, что холокост связан не только с расой, но и с бесчеловечным отношением людей к другим людям.

«Еврейский народ по всему миру всегда имел мою поддержку, и это никогда не изменится. Я сожалею о боли, которую я причинила», — добавила Голдберг.