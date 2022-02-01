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Охранника «Дежурной рюмочной» уволили за драку с посетителем. Затем его увидели в другом баре сети

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:57

В ночь на субботу, 29 января, в «Дежурной рюмочной» на Новом Арбате произошла драка между посетителем и охранником. Последнего впоследствии уволили, но затем его увидели на смене в другом заведении сети, сообщает The Village.

В интернете появилось видео, на котором зафиксировано, как охранник придавил молодого человека к полу. Авторы ролика отметили, что драка произошла после того, как посетитель напился, а затем специально разбил банку с огурцами. Ее стоимость в размере 3900 рублей он оплатил после инцидента.

«Молодой человек, который находился в дерзком настроении, сталкивал банки, которые стояли на барной стойке, и оскорблял персонал и посетителей. Девочки, находившиеся на смене, были доведены до слез хамством и агрессией и обратились за помощью к охране», — заявили The Village сотрудники «Дежурной».

Представители заведения также уточнили, что этого охранника уволили, а с остальными провели внеочередные инструктажи. Однако 1 февраля мужчину заметили за работой в баре «Зинзивер» (другом заведении сети). В «Дежурной рюмочной» объяснили, что это ошибка ЧОПа и заверили, что уже сняли охранника со смены. «Охранник хамский и неадекватно вел себя, он не будет работать у нас ни в одной рюмочной», — добавили представители заведения.

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