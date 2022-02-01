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Уральский правозащитник, который был вынужден уехать из России, стал депутатом в Берлине

Семён Гудошников
Сегодня в 18:05

Уральский правозащитник Никита Томилов, который был вынужден эмигрировать два года назад из‑за угроз со стороны гомофобной группировки «Пила», избран депутатом в Берлине. Он набрал 78% на выборах мундепов района Marzahn Hellersdorf. Историю правозащитника рассказала «Новая газета».

Томилов родился в Челябинске, а четыре года перед отъездом жил в Екатеринбурге. Там он работал юристом Межрегионального центра прав человека. Во время протестов против строительства храма в городском сквере сотрудники центра доказывали неправомерность задержаний митингующих и помогали им избежать фабрикаций административных и уголовных дел.

После этого Томилов начал защищать подростков, пострадавших от действий «борца с ЛГБТ» Тимура Булатова. Булатов собирал и отправлял информацию об их личной жизни в полицию, школы и комиссию по делам несовершеннолетних.

Томилову удалось защитить многих подростков от административных дел о гей-пропаганде. Тогда Булатов обратился в гомофобную организацию «Пила», которая начала охоту за правозащитником.

На Томилова нападали на улице и угрожали убийством в соцсетях. В полиции не принимали его заявлений, однажды напрямую сказав: «полиция не работает с ******** [гомосексуалами]». После того как неизвестные написали угрозы на дверях квартиры Томилова, он решил уехать в Германию.

По приезде в Берлин он создал общественную организацию The LGBT life для помощи ЛГБТ-комьюнити, в первую очередь среди беженцев. Организация правозащитника начала работать совместно с правительством Германии и сенатом.

«Наша организация помогает людям, которых преследуют из‑за их сексуальной ориентации в странах Восточной Европы, в первую очередь в России. Мы консультируем людей по вопросам беженства: помогаем со сбором документов, переездом, адаптацией в Германии на первых порах», — пояснил он, отметив, что людям не из ЛГБТ-комьюнити они тоже помогают.

Жители Marzahn Hellersdorf, значительную часть которого составляет русскоязычное население, к моменту выборов уже знали Томилова. Правозащитник устраивал мероприятия в поддержку ЛГБТ и политзаключенных, в том числе Алексея Навального. Все это помогло ему выиграть районные выборы.

При этом Томилов до сих пор не получил в Германии политическое убежище. Федеральное министерство по делам мигрантов отказало ему, потому что не увидело угрозы для его жизни в России. Сейчас дело правозащитника рассматривается судом.

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