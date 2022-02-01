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В литературном фестивале от Ad Marginem примут участие Оливия Лэнг, Рейчел Каск и Лев Данилкин

Семён Гудошников
Сегодня в 16:46

Издательство Ad Marginem проведет с 4 по 6 февраля вторую часть литературного фестиваля «Контур». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Мероприятия будут проходить в гибридном формате — офлайн их можно будет посетить в Доме культуры «ГЭС-2», а присоединиться онлайн получится из любого города. Иностранные участники будут подключаться к мероприятиям по зуму.

В «Контуре» примут участие писатели, редакторы и критики из Великобритании, России и Норвегии. Среди них писательницы Оливия Лэнг, Рейчел Каск, Эми Липтрот, антрополог Лонг Литт Вун, поэтесса Оксана Васякина, писатель Лев Данилкин и многие другие.

Фестиваль будет состоять из выступлений и круглых столов экспертов и писателей, обсуждающих контур литературы сегодня. Посмотреть полную программу можно на сайте Ad Marginem.

А еще в рамках фестиваля будет издан второй номер газеты «Контур». В нем можно будет найти препринты новых книг Оливии Лэнг и Эми Липтрот, а также эссе, в которых писатели и критики рассуждают о литературе будущего.

Первая часть «Контура» прошла с 2 по 6 декабря в рамках ярмарки non/fictio№ 23. Тогда же был представлен дебютный номер одноименной газеты.

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