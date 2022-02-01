Режиссер Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по игре Dungeons & Dragons («Подземелье и драконы»). Об этом сообщает Deadline.

Сюжет, актерский состав и платформа, на которой будет выходить сериал, пока неизвестны. Источники Deadline сообщают, что, возможно, проектом и связанными с ним ответвлениями будет заниматься Netflix.

Тербер также снимет пилотную серию проекта и выступит исполнительным продюсером.

«Очень сильно взволнован этим. Я вырос, играя в pnp-версию (13-й уровень законно-доброго паладина, привет!), чертовски наслаждаясь Dungeons & Dragons, я также научился рассказывать истории, будучи (всегда) Мастером. Детские мечты сбываются. Не могу дождаться того, чтобы начать», — отреагировал на новость режиссер.

Тербер — сценарист, продюсер и режиссер картины «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнолдсом и Галь Гадот в главных ролях. Он стал самым просматриваемым фильмом Netflix за все время.

Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют Мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась 46 лет назад, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.