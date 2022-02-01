перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Minecraft прошла премьера сериала «И снова здравствуйте!» 18:16
Уральский правозащитник, который был вынужден уехать из России, стал депутатом в Берлине 18:05
Electronic Arts/YouTube
Видеоигра It Takes Two получит киноадаптацию 17:31
Австралийцы рассказали, как правильно вести себя на пляже. У них есть целый пляжный этикет! 17:31
Пожар в Москве, из которого люди выбирались через окно, устроил бывший парень пострадавшей 16:53
В литературном фестивале от Ad Marginem примут участие Оливия Лэнг, Рейчел Каск и Лев Данилкин 16:46
Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по игре Dungeons & Dragons 16:42
Вместе с финалом «И просто так» выйдет документальный фильм о его съемках. Вот трейлер картины 16:03
Даниловский рынок откроет филиал на Новорижском шоссе 15:54
DisneyMusicVEVO/YouTube
Песня из «Энканто» попала на первую строчку Billboard Hot 100, обогнав трек Адель 15:49
Apple подала в суд на украинский фильм «Apple-Man». Компания считает, что картина вредит бренду 15:17
Работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников 15:08
Паническая атака — что это такое и как с ней справиться? Рассказали эксперты в документалке Premier 14:51
Суд Шри-Ланки разрешил россиянам, осужденным за сбор насекомых, выехать из страны 14:43
aerosmith/Instagram
Aerosmith снова отменили концерт в Москве из‑за коронавируса 14:35
Депутату Виталию Милонову закрыли въезд в Евросоюз 13:58
«Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в России на день раньше — 2 марта 13:45
Кассационный суд отменил приговор Андрею Боровикову за репост клипа Rammstein 12:55
В России создадут маневрирующий аппарат для борьбы с космическим мусором 12:50
dorn_ivan/Instagram
Иван Дорн анонсировал новый альбом «Dorndom» и назвал дату выхода 12:13
Отключить рекламу

Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по игре Dungeons & Dragons

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:42

Режиссер Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по игре Dungeons & Dragons («Подземелье и драконы»). Об этом сообщает Deadline.

Сюжет, актерский состав и платформа, на которой будет выходить сериал, пока неизвестны. Источники Deadline сообщают, что, возможно, проектом и связанными с ним ответвлениями будет заниматься Netflix.

Тербер также снимет пилотную серию проекта и выступит исполнительным продюсером.

«Очень сильно взволнован этим. Я вырос, играя в pnp-версию (13-й уровень законно-доброго паладина, привет!), чертовски наслаждаясь Dungeons & Dragons, я также научился рассказывать истории, будучи (всегда) Мастером. Детские мечты сбываются. Не могу дождаться того, чтобы начать», — отреагировал на новость режиссер.

Тербер — сценарист, продюсер и режиссер картины «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнолдсом и Галь Гадот в главных ролях. Он стал самым просматриваемым фильмом Netflix за все время.

Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют Мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась 46 лет назад, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Райан Рейнольдс
Райан Рейнолдс
Галь Гадот
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить