Apple подала в суд на украинский фильм «Apple-Man». Компания считает, что картина вредит бренду

Apple подала в американский суд 467-страничный иск на украинский фильм «Apple-Man». По мнению технологического гиганта, картина вредит бренду, поскольку зрителям может показаться, что она «связана, утверждена или одобрена компанией Apple». Об этом сообщает «Forbes Украина» со ссылкой на режиссера ленты Василия Москаленко.

Apple требует от режиссера отказаться от юридического оформления «Apple-Man» на территории США. Тогда компания сможет в любой момент запретить использование словосочетания Apple-Man в названии фильма, комиксах и мерче.

Москаленко хочет договориться с Apple, потому что уважает эту компанию, ее философию и историю. В скором времени он проведет конференцию с представителями технологического гиганта.

В своем видеообращении режиссер пояснил, что «Apple-Man» — это картина о яблоках, а не о технике и не содержит ни одного упоминания iPhone или MacBook. «Я просто хочу сделать комедию о герое, чья суперсила будет связана с фруктом, который обожают во всех уголках планеты», — пояснил кинематографист.

«Apple-Man» — пародия на супергеройские фильмы, которую начали снимать в квартире Москаленко во время локдауна в 2020 году. Деньги для съемок, более 100 тыс. евро, режиссер собрал на Kickstarter. Часть кадров была снята в киевской светодиодной видеостудии One Location.