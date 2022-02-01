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Суд Шри-Ланки разрешил россиянам, осужденным за сбор насекомых, выехать из страны

Виктория Шанина
Сегодня в 14:43

Россиянам, осужденным за незаконный сбор насекомых на Шри-Ланке, разрешили покинуть страну. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Коломбо.

31 января три гражданина России выплатили штраф, после чего суд выдал им разрешение на выезд из Шри-Ланки. Они должны вылететь в Москву 1 февраля.

В августе 2020 года суд Нувара-Элии начал рассматривать уголовное дело в отношении россиян Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова. Их обвинили в отлове, убийстве и присвоении 277 мелких животных.

В январе 2022-го стало известно, что осужденных обязали выплатить в общей сложности более 3,3 млн рублей за сбор редких насекомых. Они должны были выплатить штраф до 11 марта, в ином случае попали бы в тюрьму.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что все трое признали свою вину. По его словам, это произошло под давлением природоохранной полиции острова и в связи с плохим самочувствием.

Осужденным мужчинам требовалась медицинская помощь. Мельников отмечал, что Рябов и Килафян нуждаются в операциях — второй получил на Шри-Ланке оскольчатый перелом ноги. Игнатенко же было необходимо лечение в связи с язвой желудка.

На данный момент их состояние неизвестно. Как мужчинам удалось найти необходимую сумму для выплаты штрафа, также не уточняется.

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