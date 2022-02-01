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«Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в России на день раньше — 2 марта

Виктория Шанина
Сегодня в 13:45

Боевик Мэтта Ривза «Бэтмен» дебютирует в российских кинотеатрах 2 марта. Изначально датой премьеры было 3 марта, пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика» в своем телеграм-канале.

Картина расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.

В ролях: Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (комиссар Гордон) и Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Пингвин) и Пол Дано (Загадочник).

Накануне в сети появился официальный отрывок из «Бэтмена». В ролике Брюс Уэйн приходит на похороны мэра Готэма Дона Митчелла-младшего, ставшего жертвой Загадочника. Там он подслушивает разговор двух полицейских, которые обсуждают пропажу окружного прокурора Джила Колсона. Затем Уэйн слышит крики на улице и видит силуэт Загадочника, понимая, что тот устроил очередное нападение.

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