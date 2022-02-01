Кассационный суд отменил приговор Андрею Боровикову за репост клипа Rammstein

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге отменил приговор экс-координатору архангельского штаба Навального* Андрею Боровикову, который получил 2,5 года колонии за репост клипа Rammstein. Об этом говорится в телеграм-канале «Сетевые свободы».

Дело Боровикова направлено на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд. Его рассмотрят в новом составе, дата заседания не уточняется.

Уголовное дело против Боровикова завели в сентябре 2020 года. По версии следствия, в январе 2014 года Боровиков опубликовал в своих записях во «ВКонтакте» клип Rammstein «Pussy». Адвокат активиста отмечал, что ролик был размещен в списке видеозаписей Боровикова, и тот его никак не афишировал.

В апреле 2021-го Боровикова признали виновным по части 3 статьи 242 УК (распространение порнографических материалов в интернете). Ему назначили 2,5 года колонии общего режима. Позже апелляционный суд сократил срок до 2 лет и 3 месяцев в связи с рождением у Боровикова ребенка.

*Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, их деятельность на территории страны запрещена.