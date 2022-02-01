В России создадут маневрирующий аппарат для борьбы с космическим мусором

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) начала разработку маневрирующего аппарата, который будет бороться с космическим мусором. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

Аппарат сможет сводить с орбиты крупные объекты. Собранный мусор будет сгорать в атмосфере либо падать, но управляемо.

«Пока он (проект. — Прим. ред.) на стадии разработки», — заявил Хромов. Сроки завершения разработки и запуска аппаратов на орбиту он не назвал.

Также в середине января НПО имени Лавочкина (входит в Роскосмос) предложило использовать надувные модули, чтобы уводить с орбиты космический мусор. Устройства способны сбрасывать с орбиты уже отслужившие космические аппараты за счет сил аэродинамического торможения, создаваемых надувной тормозной оболочкой из тонкой металлизированной полимерной пленки.

Специалисты уточнили, что такой способ увода мусора — пассивный. Предполагается, что надувной модуль будет входить в конструкцию космического аппарата. Активные средства ученые посчитали дорогостоящими и сложными.

Ранее инженер Алекс Филдинг заявлял, что сейчас появляется множество стартапов, нацеленных на очистку околоземной орбиты, которая переполнена миллионами единиц космического мусора. В том числе сломанными спутниками и фрагментами ракет.

Для упрощения поиска объектов компания Филдинга и Стива Возняка Privateer Space планирует запустить на орбиту спутники, чтобы создать карту мусора. Первый — «Поно-1» — будет отправлен 11 февраля 2022 года. Он оснащен 42 датчиками, из которых 12 — камеры.