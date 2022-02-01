Иван Дорн анонсировал новый альбом «Dorndom» и назвал дату выхода

Иван Дорн выпустит новый альбом «Dorndom» 31 мая. Об этом музыкант рассказал в своем инстаграме.

В сторис Дорн включил фрагмент песни, где звучит распевное многоголосье. На экране написана дата 31.05 и время выпуска пластинки — 23.57.

В декабре в интервью Катерине Гордеевой он уже говорил, что может опубликовать альбом «в самый-самый притык конца весны» — 31 мая в 23.57. Музыкант отмечал, что релиз почти готов, «есть много деталей, над которыми мы воюем».

«Dorndom» станет четвертым альбомом украинского исполнителя. Его предыдущий крупный релиз, англоязычный «OTD», вышел в апреле 2017 года.