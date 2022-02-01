Уровень безработицы в Москве за год уменьшился в три раза

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,46% — это самый низкий показатель с 2020 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

За прошлый год уровень безработицы сократился почти в три раза — с 1,32% по состоянию на 1 января 2021 года до 0,46% на 16 января 2022 года. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на данный момент в столице зарегистрировано 33,6 тыс. безработных.

«Уровень безработицы в Москве последовательно снижается с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения — 3,03%», — заявил Ефимов, отметив, что этот показатель не перестанет снижаться в ближайшее время, так как столичная экономика имеет «большой запас прочности».

Причиной улучшения ситуации может быть рост числа вакансий. По данным портала HeadHunter, их стало на 60 и 76% больше, чем в 2020 и 2019 годах соответственно.