Ванесса Хадженс и Эзра Миллер в трейлере феминистского триллера «Напросились»

В сети появился трейлер фильма «Asked for it» («Напросились»), в котором снялись Ванесса Хадженс («Классный мюзикл», «Отвязные каникулы») и Эзра Миллер («Отряд самоубийц», «Что‑то не так с Кевином»). Картину снял Имон О’Рурк, она выйдет 4 марта.

Ролик показывает противоборствующие силы, действующие в маленьком американском городке — патриархально настроенных мужчин правых взглядов и ненавидящих их женщин, объединившихся в женскую бандитскую группировку.