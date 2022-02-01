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Ванесса Хадженс и Эзра Миллер в трейлере феминистского триллера «Напросились» 3:17
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Ванесса Хадженс и Эзра Миллер в трейлере феминистского триллера «Напросились»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:17

В сети появился трейлер фильма «Asked for it» («Напросились»), в котором снялись Ванесса Хадженс («Классный мюзикл», «Отвязные каникулы») и Эзра Миллер («Отряд самоубийц», «Что‑то не так с Кевином»). Картину снял Имон О’Рурк, она выйдет 4 марта.

Ролик показывает противоборствующие силы, действующие в маленьком американском городке — патриархально настроенных мужчин правых взглядов и ненавидящих их женщин, объединившихся в женскую бандитскую группировку.

«После того как официантка из маленького городка подвергается сексуальному насилию на свидании, она знакомится с Региной и Беатрис и становится частью жестокой группы крутых женщин. Вместе они стремятся разрушить общество, захваченное коррумпированными мужчинами, и отомстить, добившись своей собственной версии правосудия», — гласит синопсис.

Помимо Хадженс и Миллера, в ленте снялись Кирси Клемонс («Лига справедливости Зака Снайдера», «Наркотик»), Александра Шипп («Люди Икс: Апокалипсис», «Путь домой»), Габури Сидибе («Сокровище», «Американская история ужасов») и Люк Хемсворт («Мир Дикого Запада», «Тор: Рагнарек»).

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