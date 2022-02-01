Деми Мур и Маргарет Куолли сыграют в фильме «Субстанция»

Американская актриса Деми Мур, известная по фильмам «Солдат Джейн» и «Привидение», и звезда «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куолли снимутся в картине французского режиссера Корали Фаржеа «Субстанция». Об этом сообщил Deadline.

Для Фаржеа, снявшей ранее триллер «Выжившая» с Матильдой Анной Ингрид Летс, «Субстанция» станет первым студийным проектом. Разработкой проекта займется студия Universal Pictures и компания Working Title Films.

Режиссер сама напишет сценарий картины, а также выступит ее продюсером совместно с Эриком Феллнером и Тимом Беваном. Детали сюжета ленты держатся в секрете, однако, по информации издания, Фаржеа намерена снять хоррор с феминистским подтекстом.

Съемки фильма начнутся в Париже в мае 2022 года. Курировать их будут Эрик Байерс, Александра Лоуи и Николас Ройер. Когда ленту планируется выпустить в прокат, пока неизвестно.

В октябре Маргарет Куолли появилась в главной роли в сериале «Уборщица». Он вышел на Netflix. В драме актриса сыграла юную мать-одиночку, которая вынуждена бежать от отца своего ребенка и искать новый кров и работу.