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В Оттаве тысячи дальнобойщиков протестуют против обязательных прививок для въезда из США

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:50

В Оттаве тысячи дальнобойщиков в течение нескольких дней протестуют против ужесточения антикоронавирусных мер. Для въезда в Канаду из США им теперь необходимо предоставить сертификат о вакцинации. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Водителей не устраивают требования об обязательных прививках. Кроме того, они не согласны с двухнедельным карантином, который невакцинированным предстоит соблюдать по возвращению из США в Канаду. Дальнобойщики не намерены уходить с улиц, пока власти не смягчат правила.

Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает протестующих «небольшим маргинальным меньшинством», подчеркивая, что 90% канадских дальнобойщиков полностью вакцинированы. Тем не менее глава правительства покинул Оттаву вместе с семьей из соображений безопасности.

Руководство страны возмутили инциденты с участием митингующих. На днях они забрались на кенотаф у Национального военного мемориала и танцевали на могиле неизвестного солдата. Эти действия жестко осудила глава минобороны Канады Анита Ананд.

К протестам присоединились не только дальнобойщики, но и другие граждане, выступающие против антиковидных ограничений и в целом политики правительства. Некоторые предприятия в центре Оттавы временно не работают. По мнению властей, протесты будут продолжаться по меньшей мере еще неделю.

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