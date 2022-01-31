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Анонимы хотят вшить биткоины в ДНК мыши. А когда она умрет, сохранить тело и продать на аукционе

Семён Гудошников
Вчера в 22:59

Децентрализованная автономная организация BitMouseDAO, запущенная 25 января, планирует встроить в ДНК мыши информацию о биткоинах. Об этом говорится в посте стартапа на Medium.

Энтузиасты намерены положить биткоины на холодный кошелек — физический носитель для хранения криптовалюты. Затем сгенерировать для него закрытый ключ и закодировать его в последовательности из четырех оснований ДНК — аденина, гуанина, тимина и цитозина.

Полученную последовательность BitMouseDAO хочет вшить в геном мыши во время ее формирования в качестве зародыша в утробе матери. Для этого организация планирует воспользоваться услугами компании, которая занимается генным редактированием.

Если этот вариант реализовать не получится, энтузиасты собираются (вновь при помощи специализированной компании) зашифровать ключ в безвредном вирусе. А потом передать этот вирус мыши.

При варианте с оплодотворением BitMouseDAO рассчитывают, что в ДНК потомков мыши будет тоже зашифрован ключ от кошелька. В этом случае они собираются разводить мышей в течение трех месяцев.

Каждой особи присвоят невзаимозаменяемый токен, а после смерти грызунов из их трупов создадут «физическое изображение мыши». Для этого хотят использовать «метод консервации», при котором «клетки останутся активными». NFT вместе с «физическими изображениями» будут продавать на аукционах.

© BitMouseDAO

При варианте с внедрением вируса токен и «физическое изображение», которые также выставят на аукционе, будут созданы только для одной мыши. И в том, и в другом случае 75% прибыли пойдут владельцам BitMouseDAO, а 25% — на создание сообщества и финансирование других художественных проектов.

Анонимный художник, стоящий за BitMouseDAO, утверждает, что идея проекта пришла к нему перед сном. На следующее утро он изложил ее на бумаге и в течение нескольких недель думал, возможно ли будет провести этот эксперимент.

В разговоре с Vice, представители BitMouseDAO сказали, что проектом занимается коллектив художников. «На этом этапе мы предпочитаем быть стаей без страны, гендера и членства», — пояснили там.

Издание отмечает, что пока у проекта всего два инвестора, почти нет денег и отсутствует аккаунт на Discord (его обещают запустить в скором времени). Один жертвователь, вложивший 0,01 ETH (примерно 2 тыс. рублей), прокомментировал свою инвестицию словом «Lmao», второй, отправивший такую же сумму, сказал «сумасшествие».

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