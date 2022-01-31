Анонимы хотят вшить биткоины в ДНК мыши. А когда она умрет, сохранить тело и продать на аукционе

Децентрализованная автономная организация BitMouseDAO, запущенная 25 января, планирует встроить в ДНК мыши информацию о биткоинах. Об этом говорится в посте стартапа на Medium.

Энтузиасты намерены положить биткоины на холодный кошелек — физический носитель для хранения криптовалюты. Затем сгенерировать для него закрытый ключ и закодировать его в последовательности из четырех оснований ДНК — аденина, гуанина, тимина и цитозина.

Полученную последовательность BitMouseDAO хочет вшить в геном мыши во время ее формирования в качестве зародыша в утробе матери. Для этого организация планирует воспользоваться услугами компании, которая занимается генным редактированием.

Если этот вариант реализовать не получится, энтузиасты собираются (вновь при помощи специализированной компании) зашифровать ключ в безвредном вирусе. А потом передать этот вирус мыши.

При варианте с оплодотворением BitMouseDAO рассчитывают, что в ДНК потомков мыши будет тоже зашифрован ключ от кошелька. В этом случае они собираются разводить мышей в течение трех месяцев.

Каждой особи присвоят невзаимозаменяемый токен, а после смерти грызунов из их трупов создадут «физическое изображение мыши». Для этого хотят использовать «метод консервации», при котором «клетки останутся активными». NFT вместе с «физическими изображениями» будут продавать на аукционах.