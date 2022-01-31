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Сирша Ронан сыграет главную роль в экранизации мемуаров писательницы Эми Липтрот

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:46

Сирша Ронан станет исполнительным продюсером киноадаптации книги Эми Липтрот «Бегство». Актриса также исполнит в экранизации мемуаров главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Ронан сыграет девушку по имени Рона, которая только что покинула реабилитационный центр. Рона возвращается на Оркнейские острова после десятилетнего отсутствия и сталкивается с воспоминаниями о детстве и более поздних событиях.

Актриса отметила, что в биографической книге Липтрот ее привлек «необычный взгляд на вещи, который, вероятно, может появиться только если ты оказываешься в самом темном месте, которое только есть внутри тебя самого».

Режиссером картины станет Нора Фингшайдт, известная по лентам «Разрушительница системы» и «Непрощенная». Она написала сценарий экранизации в сотрудничестве с Липтрот. Производством фильма займутся Brock Media, Arcade Pictures, Mogambo и Weydemann Bros.

Среди продюсеров проекта, помимо Ронан, — Сара Броклхерст, Джек Лоуден, Доминик Норрис, Игнасио Салазар-Симпсон, Рикардо Марко, Йонас Вейдеманн и Якоб Д. Вейдеманн.

Роман Эим Липтрот «Бегство» вышел в 2015 году. Он рассказывает о возвращении женщины на овцеводческую ферму, где она выросла, и попытке примириться с пережитой алкогольной зависимостью и приведшими к ней событиями.

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