Дизайнер Умберто Леон создал иллюстрации символов года по китайскому календарю для «МакДоналдса»

Американский дизайнер Умберто Леон создал иллюстрации с изображением 12 символов года, существующих в китайском зодиаке. Они появились в спецпроекте «МакДоналдса», приуроченном к китайскому Новому году.

При содействии Леона бренд создал пространство виртуальной реальности, в котором можно увидеть всех животных-символов и ознакомиться с гороскопом на ближайший год. VR-проект доступен с 31 января по 15 февраля.