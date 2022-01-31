Дизайнер Умберто Леон создал иллюстрации символов года по китайскому календарю для «МакДоналдса»

Американский дизайнер Умберто Леон создал иллюстрации с изображением 12 символов года, существующих в китайском зодиаке. Они появились в спецпроекте «МакДоналдса», приуроченном к китайскому Новому году.
При содействии Леона бренд создал пространство виртуальной реальности, в котором можно увидеть всех животных-символов и ознакомиться с гороскопом на ближайший год. VR-проект доступен с 31 января по 15 февраля.
При создании серии иллюстраций художник вдохновлялся образами из своего детства. У Леона смешанное происхождение: его отец родом из Перу, а мать китаянка. «2022 — год Тигра. Тигр представляет бесстрашие, отвагу, идею движения вперед», — сказал он.
«Для меня китайский Новый год — это не просто праздник, который можно разделить с любимыми, но также возможность поделиться моим культурным наследием. Я так горд этой коллаборацией как выражением моей идентичности и влияний, которые меня сформировали», — добавил дизайнер.