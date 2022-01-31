Рейчел Зеглер ответила тем, кто остался недоволен кастингом на роль Белоснежки в новой экранизации

Актриса Рейчел Зеглер («Вестсайдская история») рассказала о том, как переживала негативную реакцию на известие о ее утверждении на роль Белоснежки в новой экранизации. Своими мыслями о предстоящей картине она поделилась в интервью «Actors on Actors».

Зеглер призналась, что даже представить не могла, что на роль принцессы возьмут актрису латиноамериканского происхождения. В испаноязычных странах тоже есть своя Белоснежка, но мало кто в своей жизни видел принцессу в исполнении латиноамериканки — и в этом заключается вся проблема, считает она.

«[Утверждение Зеглер на роль] было огромной новостью, которая несколько дней мелькала в твиттере, потому что люди были в ярости. Нельзя отвечать им той же злостью. В конце концов, у меня есть работа, которой я очень рада заниматься. Я стану латинской принцессой», — сказала актриса.