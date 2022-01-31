перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Анонимы хотят вшить биткоины в ДНК мыши. А когда она умрет, сохранить тело и продать на аукционе 22:59
Сирша Ронан сыграет главную роль в экранизации мемуаров писательницы Эми Липтрот 22:46
Variety/YouTube
Рейчел Зеглер ответила тем, кто остался недоволен кастингом на роль Белоснежки в новой экранизации 21:48
Дизайнер Умберто Леон создал иллюстрации символов года по китайскому календарю для «МакДоналдса» 21:47
YouTube разблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне» 21:02
Музей Алвара Аалто открыл виртуальную выставку «Разнообразный дизайн» 20:58
Ученые: перемены климата могут привести к дефициту кофе и изменить географию его выращивания 20:48
По видеоигре American McGee’s Alice снимут сериал. Над ним работает сценарист «Людей Икс» 20:18
Оксимирон в тиктоке, еще один южнокорейский сериал в топе Netflix и другие новости дня
19:45 дайджест
В России начнут выдавать гранты на разработку патриотических видеоигр 19:31
Netflix опубликовал трейлер продолжения «Техасской резни бензопилой» 18:39
Оксимирон завел тикток. В первом ролике он поблагодарил за поддержку нового альбома 18:34
Ученые MIT создали невидимые глазу QR-коды — их распознают смартфоны с инфракрасными камерами 18:18
Перед Олимпиадой в Пекине из китайского App Store исчезло приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr 18:06
Netflix/Afisha.ru
Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил мировой чарт Netflix спустя день после премьеры 17:55
Активисты отмыли старую плитку в московской парадной 17:33
На реддите нашли в инструкции к Starlink пункт: терминал снимут с гарантии при атаке динозавров 17:01
Dolce & Gabbana решил отказаться от использования натурального меха 16:49
Бенедикт Камбербатч сыграет в новом фильме Джастина Курцела о фантастическом мире без снов 16:28
Mattia Ozbot — Inter/Getty Images
Футболист Эриксен, перенесший остановку сердца на Евро-2020, подписал контракт с «Брентфордом» 15:58
Отключить рекламу

Рейчел Зеглер ответила тем, кто остался недоволен кастингом на роль Белоснежки в новой экранизации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:48

Актриса Рейчел Зеглер («Вестсайдская история») рассказала о том, как переживала негативную реакцию на известие о ее утверждении на роль Белоснежки в новой экранизации. Своими мыслями о предстоящей картине она поделилась в интервью «Actors on Actors».

Зеглер призналась, что даже представить не могла, что на роль принцессы возьмут актрису латиноамериканского происхождения. В испаноязычных странах тоже есть своя Белоснежка, но мало кто в своей жизни видел принцессу в исполнении латиноамериканки — и в этом заключается вся проблема, считает она.

«[Утверждение Зеглер на роль] было огромной новостью, которая несколько дней мелькала в твиттере, потому что люди были в ярости. Нельзя отвечать им той же злостью. В конце концов, у меня есть работа, которой я очень рада заниматься. Я стану латинской принцессой», — сказала актриса.

Незадолго до интервью Зеглер говорила, что ощутила синдром самозванца после негативной реакции пользователей на кастинг. Особенно ее задели высказывания, в которых ее прорывные роли объясняли близкой связью с голливудскими руководителями.

Ранее актер Питер Динклейдж раскритиковал ремейк «Белоснежки» за отсталый подход к изображению гномов из сказки. В ответ Disney заверил, что создатели картины «консультировались с членами сообщества карликов», «чтобы избежать укоренения стереотипов из оригинального анимационного фильма».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Мы — монстры-2
Семья Уишбоун снова превращается в монстров, чтобы спасти свадьбу Бабы-яги и Горбуна
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Люди
Питер Динклейдж
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить