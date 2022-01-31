Рейчел Зеглер ответила тем, кто остался недоволен кастингом на роль Белоснежки в новой экранизации

Актриса Рейчел Зеглер («Вестсайдская история») рассказала о том, как переживала негативную реакцию на известие о ее утверждении на роль Белоснежки в новой экранизации. Своими мыслями о предстоящей картине она поделилась в интервью «Actors on Actors».
Зеглер призналась, что даже представить не могла, что на роль принцессы возьмут актрису латиноамериканского происхождения. В испаноязычных странах тоже есть своя Белоснежка, но мало кто в своей жизни видел принцессу в исполнении латиноамериканки — и в этом заключается вся проблема, считает она.
«[Утверждение Зеглер на роль] было огромной новостью, которая несколько дней мелькала в твиттере, потому что люди были в ярости. Нельзя отвечать им той же злостью. В конце концов, у меня есть работа, которой я очень рада заниматься. Я стану латинской принцессой», — сказала актриса.
Незадолго до интервью Зеглер говорила, что ощутила синдром самозванца после негативной реакции пользователей на кастинг. Особенно ее задели высказывания, в которых ее прорывные роли объясняли близкой связью с голливудскими руководителями.
Ранее актер Питер Динклейдж раскритиковал ремейк «Белоснежки» за отсталый подход к изображению гномов из сказки. В ответ Disney заверил, что создатели картины «консультировались с членами сообщества карликов», «чтобы избежать укоренения стереотипов из оригинального анимационного фильма».