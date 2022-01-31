Музей Алвара Аалто открыл виртуальную выставку «Разнообразный дизайн — 30 лет страстного коллекционирования». Он стал доступен на сайте Kupoli, созданном специально для посещения музейных собраний онлайн.

Экспозицию музея Алвара Аалто составили предметы, собранные частным финским коллекционером Пертти Мяннистё. В нее вошли более тысячи предметов, которые создали Алвар Аалто и его супруга Айно.

На выставке можно увидеть мебель, светильники, стеклянную посуду и другие предметы быта и интерьера. В особенности Мяннистё интересовали ранний период творчества Аалто, так что в коллекции представлены раритетные экспонаты.

В офлайн-формате выставка состоялась весной 2021 года. Теперь же экспозицию смогут увидеть поклонники дизайнера по всему миру. Ознакомиться с ней можно будет на сайте до 30 июня 2023 года. Доступ к онлайн-выставке стоит 6 евро.

Алвар Аалто — финский дизайнер, оказавший определяющей влияние на архитектуру и дизайн мебели XX века. Считается одним из основоположников скандинавского дизайна. Работал в духе модернизма вместе со своей женой Айно.