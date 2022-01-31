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В России начнут выдавать гранты на разработку патриотических видеоигр

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:31

В России появятся гранты для разработчиков, создающих патриотические видеоигры. Об этом сообщило издание Znak со ссылкой на пресс-службу Института развития интернета (ИРИ).

Отечественные ИТ-компании получат государственную поддержку, если будут работать над играми о Великой Отечественной войне, разведчиках или служащих специальных войск. Претендовать на гранты можно будет уже в этом году.

Первый конкурс стартует в начале февраля, его точная дата пока не названа. В ИРИ обещают, что финансирование получат не только игровые разработчики, но и другие производители «национального контента в цифровой среде».

Размеры грантов будут зависеть от конкретных проектов конкурсантов и их бизнес-планов. Общая сумма, которую государство намерено выделить на поддержку игровой индустрии, не сообщается.

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