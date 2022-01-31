Dolce & Gabbana решил отказаться от использования натурального меха

Дом моды Dolce & Gabbana принял решение отказаться от использования натурального меха начиная с коллекции 2022 года. Об этом сообщает Vogue Italia.

«Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться», — заявил директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи.

По его словам, вся система моды несет важную социальную ответственность, которую необходимо продвигать и поощрять. Модный дом планирует производить одежду и аксессуары из экомеха, сохраняя рабочие места и «профессионализм мастеров-меховщиков».

Ранее от использования натурального меха отказались итальянские дома Versace, Prada, Giorgio Armani, британские бренды Ralph Lauren, Michael Kors и Burberry, а также модельеры Стелла Маккартни и Вивьен Вествуд.