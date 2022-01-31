На реддите нашли в инструкции к Starlink пункт: терминал снимут с гарантии при атаке динозавров

Пользователь Reddit заметил, что в документации к терминалу Starlink в перечне случаев, когда гарантия на устройства не распространяется, есть пункт с динозаврами. Если они повредят станцию пользователя, то SpaceX не сможет ничем помочь.

Помимо атаки динозавров негарантийными случаями являются поломки во время штормов, в результате пожаров, ударов молний, падения метеоритов и других природных катаклизмов. «Всегда читайте мелкий шрифт», — подписал фотографию с инструкцией человек под ником RenewAi.