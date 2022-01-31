На реддите нашли в инструкции к Starlink пункт: терминал снимут с гарантии при атаке динозавров

Пользователь Reddit заметил, что в документации к терминалу Starlink в перечне случаев, когда гарантия на устройства не распространяется, есть пункт с динозаврами. Если они повредят станцию пользователя, то SpaceX не сможет ничем помочь.
Помимо атаки динозавров негарантийными случаями являются поломки во время штормов, в результате пожаров, ударов молний, падения метеоритов и других природных катаклизмов. «Всегда читайте мелкий шрифт», — подписал фотографию с инструкцией человек под ником RenewAi.
В комментариях начали иронизировать над странным пунктом, который навряд ли когда‑нибудь сбудется.
«Птицы — потомки динозавров. Может быть, они пытаются сказать, что ущерб, причиненный птицами, аннулирует гарантию?» — gopher65.
«Однако ущерб от инопланетного вторжения покрывается гарантией, верно?» — CacsTech.
«Вот отстой. Я отзову свою претензию по гарантии и просто надеюсь, что соседский бронтозавр снова не примет следующий терминал за еду», — BGFlyingToaster, бета-тестировщик Starlink.
Starlink — это проект Илона Маска, который нацелен на раздачу интернета при помощи спутников по всему миру, включая труднодоступные регионы. Первые тестовые спутники были запущены в 2018 году, и со временем на орбите их становится все больше. Полноценный запуск проекта за 10 млрд долларов намечен на 2024 год.