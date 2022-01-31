Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали невидимые глазу QR-коды — при этом их способны распознать смартфоны с инфракрасными камерами. Сообщение появилось в блоге MIT.

«Если вы скачиваете музыку в онлайне, то автоматически можете увидеть название трека, имя исполнителя, жанр, композитора и продюсера — все это будет вшито в файл», — такое осознание подтолкнуло аспиранта факультета электротехники и информатики Мустафу Догу Догана к идее создания подобного решения для бытовых предметов в реальном мире.

Затем Доган узнал о смартфонах, способных распознавать инфракрасные лучи — это могут делать большинство устройств, но исследователь говорит о конкретном новом девайсе, не называя при этом его бренд.

Он рассказал о двух способах печати кодов на предметах с помощью 3D-принтера. В первом случае на специальном пластике — его, говорит Доган, производит немецкая компания — оставляют микроскопические зазоры, изображая узор тега.

Во втором берут два вида пластика: один из них проницаем для инфракрасного излучения, а другой, где и расположен код, нет. Этот метод предпочтительнее, так как дает более контрастное изображение, говорит Доган.