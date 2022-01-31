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Ученые MIT создали невидимые глазу QR-коды — их распознают смартфоны с инфракрасными камерами

Денис Ламехов
Сегодня в 18:18

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали невидимые глазу QR-коды — при этом их способны распознать смартфоны с инфракрасными камерами. Сообщение появилось в блоге MIT.

«Если вы скачиваете музыку в онлайне, то автоматически можете увидеть название трека, имя исполнителя, жанр, композитора и продюсера — все это будет вшито в файл», — такое осознание подтолкнуло аспиранта факультета электротехники и информатики Мустафу Догу Догана к идее создания подобного решения для бытовых предметов в реальном мире.

Затем Доган узнал о смартфонах, способных распознавать инфракрасные лучи — это могут делать большинство устройств, но исследователь говорит о конкретном новом девайсе, не называя при этом его бренд.

Он рассказал о двух способах печати кодов на предметах с помощью 3D-принтера. В первом случае на специальном пластике — его, говорит Доган, производит немецкая компания — оставляют микроскопические зазоры, изображая узор тега.

Во втором берут два вида пластика: один из них проницаем для инфракрасного излучения, а другой, где и расположен код, нет. Этот метод предпочтительнее, так как дает более контрастное изображение, говорит Доган.

В проект вовлечены сотрудники лаборатории MIT, изучающей искусственный интеллект, а также один из исследователей в штате Facebook. Согласно опубликованному видео, ученые смогли нанести теги на роутер (при наведении он показывал имя сети Wi-Fi и пароль) на умную аудиоколонку (она позволила регулировать громкость) и на чашку (она показывала готовую для печати 3D-модель себя).

Также код размеcтили на примитивном контроллере в виде колеса, в котором, как заявляют авторы проекта, не было даже электроники. Поворачивая такой руль напротив чувствительной к инфракрасному излучению камеры, пользователь мог вести автомобиль в видеоигре.

Для управления техникой группе ученых понадобилось создание специального ПО. Мустафа Дога Доган отмечает, что невидимые теги в отличие от распространенных QR-кодов не создают визуального шума, долговечны и устойчивы к повреждениям.

Исследователи говорят, что в будущем технологию можно будет использовать в дополненной реальности — сейчас они изучают возможность интеграции инфракрасных камер в VR-очки. Доган рассуждает, что пользователь таких очков сможет мгновенно увидеть в супермаркете всю необходимую информацию о продукте — от количества калорий на порцию до индивидуальной подборки рецептов.

Опрошенные MIT ученые с восторгом отозвались об изобретении Догана. Доцент кафедры компьютерных технологий Университетского колледжа Лондона Каан Аксит поддержал потенциальную применимость разработки в метавселенных. Старший научный сотрудник Центра технологий Autodesk Фрейзер Андерсон заявил, что с легкостью представляет себе будущее, где камеру будет нужно навести на предмет, чтобы получить всю информацию о нем.

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Реакции исследовательского или отраслевого сообщества за пределами круга собеседников MIT пока обнаружить не удалось. Пользователи Reddit, среди которых были и случайные юзеры, и те, кто называли себя профессионалами, задались несколькими вопросами, которые исследователи MIT не затронули в работе.

Среди них: что будет, если злоумышленники начнут массово оставлять на реальных предметах невидимые ссылки в виде кодов, ведущие к установке вредоносного ПО или списанию средств? Здесь же — наиболее очевидный вопрос: как пользователь должен узнать, где именно расположен тег? Если одним из преимуществ невидимых отметок называется то, что они визуально не засоряют пространство, не станет ли сором аннотация с расположением кода?

Проект представят на престижной академической конференции ACM CHI, которая посвящена человеческому фактору в вычислительных системах. Она пройдет в Новом Орлеане весной 2022 года.

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