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Суд арестовал устроившего взрыв в женском монастыре Серпухова

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

Басманный суд Москвы арестовал 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. Об этом сообщает «Интерфакс».

Юноша пробудет под стражей до 31 марта 2022 года. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц по части 3 статьи 30 и статьи 105 УК, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК).

13 декабря 2021 года Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадали десять детей и сам юноша, которому пришлось ампутировать ногу.

По словам источника «Интерфакса», мотивом преступления «стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений». В прошлом Струженков был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

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