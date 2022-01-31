Сотрудника «Голоса»* в Иваново признали иноагентом из‑за 2000 рублей от бывшего мужа соседки

Координатора «Голоса»* в Ивановской области Илью Пигалкина* объявили иностранным агентом из‑за 2000 рублей, которые ему перевел бывший муж соседки. Об этом Sota рассказал сам Пигалкин, который оспаривает в суде решение Минюста.

По его словам, эта причина прописана в ответе ведомства на жалобу общественника. Пигалкина внесли в реестр иноагентов из‑за 2000 рублей, которые ему задолжала его соседка. Позже долг ему вернули, но не женщина, а ее бывший муж Мохаммед Ханиф Бабур Шах, в прошлом гражданин Афганистана.

Пигалкин отмечает, что он не знал о гражданстве мужчины, когда получал деньги. «Получал иностранное финансирование в лице мужа соседки, который вернул за нее долг», — заключил он.

29 января Владимир Путин поручил Минюсту, Генпрокуратуре и СПЧ проанализировать законодательство об иностранных агентах, в том числе вопрос исключения организаций из реестра, и при необходимости подготовить проект поправок.

*Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» и Илья Пигалкин признаны Минюстом иностранными агентами.