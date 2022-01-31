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J.Cole и Benny the Butcher выпустили клип «Johnny P’s Caddy»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:33

J.Cole и Benny the Butcher выпустили клип на совместный сингл «Johnny P’s Caddy».

Песня посвящена старому Cadillac, который был у отца Бенни, когда он был ребенком. В нем отец ставил для него треки Вестсайда Ганна и возил по городу.

«Любой рэпер скажет вам, что, когда работаешь с таким человеком, как Коул, это как поединок умов: ты должен сойти с ума, потому что знаешь, кто он такой», — сказал Бенни.

Трек войдет в грядущий альбом Benny the Butcher «Tana Talk 4», релиз которого состоится в конце 2022 года. Пластинка станет продолжением альбома 2018 года «Tana Talk 3».

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