Danone повысит стоимость молочных продуктов

С февраля повысится стоимость ряда товаров Danone (бренды «Простоквашина» и «Активиа») на 9,9%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на открытое письмо вице-президента по продажам Майка Тигнола.

По его словам, в декабре 2021 года цены на биржевые молочные продукты достигли максимальных значений. Например, масло жирности 72,5% подорожало на 45%, а сухое обезжиренное молоко — на 35%.

Кроме того, в четвертом квартале 2021 года стоимость упаковки повысилась на 6,9%, расходы на логистику — на 6,7%. В компании прогнозируют, что рост цен на сырье сохранится и в 2022 году.

По данным Danone, стоимость на молоко-сырье вырастет еще на 17%, сахар и подсластители могут подорожать на 11,6, а фруктово-ягодные наполнители — на 7,4%.

Ранее «Прогресс» (производитель детского питания «Фрутоняня») уведомил о повышении стоимости на свою продукцию в среднем на 15,5%. По словам гендиректора компании Натальи Медуновой, подорожание детского питания связано с ростом цен на основное сырье.