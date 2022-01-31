Apple разрешила публиковать в App Store приложения с доступом только по ссылке

Теперь в App Store можно загружать приложения, доступ к которым разрешен только по ссылке. Если приложение приложение уже есть в магазине, то можно изменить его статус. Об этом Apple сообщила на своем сайте.

Такие приложения не появятся в списке предложенных по поиску и будут доступны только через прямую ссылку, Apple Business Manager и Apple School Manager. Чтобы сделать приложение «скрытым», надо подать заявку через Apple Developer.

Apple отмечает, что «скрытые» приложения идеально подходят для «узкого круга людей» — гостей на специальном мероприятии, членов организации, участников исследования или определенной группы сотрудников.

В компании подчеркивают, что не будут делать доступ по ссылке приложениям, которые находятся на стадии бета-тестирования или предрелиза.