Биатлонистка сборной России заболела коронавирусом. Ее заменят на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Валерия Васнецова получила два положительных теста на коронавирус. Союз биатлонистов России попросил оргкомитет Олимпиады в Пекине провести вынужденную замену, пишет «Интерфакс».

Согласно информации на сайте ОКР (Олимпийский комитет России), в день, когда Васнецова получила результаты тестирования, спортсменка ушла на изоляцию. На данный момент она находится в карантинном отеле в Пекине.

Васнецову заменит 28-летняя Евгения Буртасова, четырехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года.

Ранее Васнецова столкнулась с трудностями при вылете в Пекин. Из‑за технических проблем она не могла получить QR-код, но в итоге проблема была решена.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Сразу несколько стран мира объявили соревнованиям дипломатический бойкот. США, Великобритания, Австралия, Канада отказались от участия в Олимпиаде из‑за нарушений прав человека в КНР, а Северная Корея — из‑за пандемии и «враждебных сил».