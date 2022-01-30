Смерть Леонида Куравлева, шоу о съемках «Крестного отца» и другие новости дня

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался после тяжелой болезни. Он известен по ролям в картинах «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Живет такой парень».

За последние сутки в России выявили 121 228 случаев коронавируса — это новый антирекорд. Максимальные значения бьются десятый день подряд.

В подъезде матери правозащитника Игоря Каляпина неизвестные повесили плакаты «Позор иностранному агенту». Они заявляют, что экс-глава «Комитета против пыток» (признан иноагентом) «продал отечество за гранты от США и Германии».

Нападающего «Манчестер юнайтед» Мейсона Гринвуда обвинили в избиении. Его девушка опубликовала в инстаграм фотографии с синяками.

В Петербурге вход в суд засыпало снегом, поэтому ни судья, ни конвоиры не смогли попасть на заседание. Проход расчистили только спустя час.

Канцелярия президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах во Врбетице. В них власти республики подозревают российские спецслужбы.

Минобороны России перенесло учения ВМФ в Атлантическом океане из‑за жалоб ирландских рыбаков. Авторы обращений уверены, что активность военных кораблей и подлодок может негативно сказаться на промысле.

Spotify потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости. Стоимость акций компании упала, после того как Нил Янг удалил свою музыку со стриминга в знак протеста против фейков о вакцинации в подкасте Джо Рогана.

Marvel уточнил жанр предстоящего сиквела «Доктора Стрэнджа» и опубликовал синопсис. Это будет приключенческий боевик с элементами сверхъестественного.

«Годзилла против Конга» стал самым популярным фильмом на пиратских сервисах. Эксперты связывают это с одновременной премьерой в кинотеатрах и на HBO Max.

В сети появились первые кадры из мини-сериала «Предложение». Шоу расскажет о проблемном производстве «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

Netflix показал трейлер второго сезона криминальной драмы «Как поймать убийцу». В шоу, основанном на реальных событиях, следователи делятся жуткими подробностями дел о серийных убийцах.