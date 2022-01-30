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Новости
Биатлонистка сборной России заболела коронавирусом. Ее заменят на Олимпиаде в Пекине 19:03
Смерть Леонида Куравлева, шоу о съемках «Крестного отца» и другие новости дня
18:38 дайджест
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open 18:11
IGN/Twitter
Комикс о Супермене-бисексуале показал слабые продажи 17:04
В Екатеринбурге прошел первый полет самолета «Байкал» 16:53
Marvel подтвердила смену жанра сиквела «Доктора Стрэнджа» 16:24
Прокурор Москвы предложил провести генетическую регистрацию мигрантов 16:23
Британский МИД допустил арест недвижимости олигархов из России в случае вторжения страны в Украину 15:58
Netflix/YouTube
Вышел трейлер второго сезона криминальной драмы «Как поймать убийцу» 15:13
В Петербурге судья не смог попасть на заседание из‑за неубранного снега перед входом 14:48
Entertainment Weekly показал кадры из сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца» 14:16
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах на военных складах. В них обвиняют Россию 14:07
В Москве школьница выпала с 22 этажа в сугроб и выжила 12:56
Игорь Верещагин/Wikimedia Commons
Умер актер Леонид Куравлев 12:22
Девушка игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила футболиста в избиении 12:19
В России выявили 121 228 новых случаев коронавируса. Это на 8000 больше предыдущего антирекорда 11:59
В подъезде матери правозащитника Игоря Каляпина повесили плакаты «позор иностранному агенту» 11:36
Россия перенесла район учений ВМФ в Атлантическом океане из‑за жалоб ирландских рыбаков 10:55
Spotify/YouTube
Spotify потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости из‑за скандала с подкастом Джо Рогана 9:54
«Годзилла против Конга» стал самым популярным фильмом на пиратских сервисах в 2021 году 8:54
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Дайджест

Смерть Леонида Куравлева, шоу о съемках «Крестного отца» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:38

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался после тяжелой болезни. Он известен по ролям в картинах «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Живет такой парень».

За последние сутки в России выявили 121 228 случаев коронавируса — это новый антирекорд. Максимальные значения бьются десятый день подряд.

В подъезде матери правозащитника Игоря Каляпина неизвестные повесили плакаты «Позор иностранному агенту». Они заявляют, что экс-глава «Комитета против пыток» (признан иноагентом) «продал отечество за гранты от США и Германии».

Нападающего «Манчестер юнайтед» Мейсона Гринвуда обвинили в избиении. Его девушка опубликовала в инстаграм фотографии с синяками.

В Петербурге вход в суд засыпало снегом, поэтому ни судья, ни конвоиры не смогли попасть на заседание. Проход расчистили только спустя час.

Канцелярия президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах во Врбетице. В них власти республики подозревают российские спецслужбы.

Минобороны России перенесло учения ВМФ в Атлантическом океане из‑за жалоб ирландских рыбаков. Авторы обращений уверены, что активность военных кораблей и подлодок может негативно сказаться на промысле.

Spotify потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости. Стоимость акций компании упала, после того как Нил Янг удалил свою музыку со стриминга в знак протеста против фейков о вакцинации в подкасте Джо Рогана.

Marvel уточнил жанр предстоящего сиквела «Доктора Стрэнджа» и опубликовал синопсис. Это будет приключенческий боевик с элементами сверхъестественного.

«Годзилла против Конга» стал самым популярным фильмом на пиратских сервисах. Эксперты связывают это с одновременной премьерой в кинотеатрах и на HBO Max.

В сети появились первые кадры из мини-сериала «Предложение». Шоу расскажет о проблемном производстве «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

Netflix показал трейлер второго сезона криминальной драмы «Как поймать убийцу». В шоу, основанном на реальных событиях, следователи делятся жуткими подробностями дел о серийных убийцах.

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