перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Биатлонистка сборной России заболела коронавирусом. Ее заменят на Олимпиаде в Пекине 19:03
Смерть Леонида Куравлева, шоу о съемках «Крестного отца» и другие новости дня
18:38 дайджест
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open 18:11
IGN/Twitter
Комикс о Супермене-бисексуале показал слабые продажи 17:04
В Екатеринбурге прошел первый полет самолета «Байкал» 16:53
Marvel подтвердила смену жанра сиквела «Доктора Стрэнджа» 16:24
Прокурор Москвы предложил провести генетическую регистрацию мигрантов 16:23
Британский МИД допустил арест недвижимости олигархов из России в случае вторжения страны в Украину 15:58
Netflix/YouTube
Вышел трейлер второго сезона криминальной драмы «Как поймать убийцу» 15:13
В Петербурге судья не смог попасть на заседание из‑за неубранного снега перед входом 14:48
Entertainment Weekly показал кадры из сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца» 14:16
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах на военных складах. В них обвиняют Россию 14:07
В Москве школьница выпала с 22 этажа в сугроб и выжила 12:56
Игорь Верещагин/Wikimedia Commons
Умер актер Леонид Куравлев 12:22
Девушка игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила футболиста в избиении 12:19
В России выявили 121 228 новых случаев коронавируса. Это на 8000 больше предыдущего антирекорда 11:59
В подъезде матери правозащитника Игоря Каляпина повесили плакаты «позор иностранному агенту» 11:36
Россия перенесла район учений ВМФ в Атлантическом океане из‑за жалоб ирландских рыбаков 10:55
Spotify/YouTube
Spotify потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости из‑за скандала с подкастом Джо Рогана 9:54
«Годзилла против Конга» стал самым популярным фильмом на пиратских сервисах в 2021 году 8:54
Отключить рекламу

В Екатеринбурге прошел первый полет самолета «Байкал»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53

С аэродрома в Екатеринбурге в воздух впервые поднялся самолет «Байкал». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Полет проходил на высоте 500 метров и длился в районе 25 минут. За штурвалом сидел летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев. Он выполнил маневры, рассчитанные на проверку устойчивости и управляемости самолета.

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме» — сообщил Лаврентьев.

9 и 10 февраля «Байкал» будет представлен на девятой Национальной выставке, а тажке форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. Даты введения судна в эксплуатацию пока не называются.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» разработала компания «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом. Он должен заменить в эксплуатации «кукурузники» — советские Ан-2.

«В „Байкале“ учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — заявил Мантуров.

Главный конструктор Вадим Демин отмечает, что самолет может разгоняться до 300 километров в час. Максимальная дальность полета составит 3 тыс. километров. С полезной нагрузкой в 20 тонн это расстояние сокращается вдвое — до 1,5 тыс. километров.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова
детектив
Вальдо
Усатого Мела Гибсона подозревают в убийстве супруги
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить