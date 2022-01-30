В Екатеринбурге прошел первый полет самолета «Байкал»

С аэродрома в Екатеринбурге в воздух впервые поднялся самолет «Байкал». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Полет проходил на высоте 500 метров и длился в районе 25 минут. За штурвалом сидел летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев. Он выполнил маневры, рассчитанные на проверку устойчивости и управляемости самолета.

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме» — сообщил Лаврентьев.

9 и 10 февраля «Байкал» будет представлен на девятой Национальной выставке, а тажке форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. Даты введения судна в эксплуатацию пока не называются.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» разработала компания «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом. Он должен заменить в эксплуатации «кукурузники» — советские Ан-2.

«В „Байкале“ учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — заявил Мантуров.

Главный конструктор Вадим Демин отмечает, что самолет может разгоняться до 300 километров в час. Максимальная дальность полета составит 3 тыс. километров. С полезной нагрузкой в 20 тонн это расстояние сокращается вдвое — до 1,5 тыс. километров.