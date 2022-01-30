Комикс о Супермене-бисексуале показал слабые продажи

Серия комиксов под названием «Супермен: Сын Кал-Эла», в котором главный герой — бисексуальный сын первого Супермена по имени Джон, показала слабый старт относительно других перезапусков. Первый выпуск продали в количестве 68 тыс. штук, а дальше — все меньше. Об этом сообщает портал ICv2.

В сентябре продажи составляли примерно 34 тыс. комиксов. Серия опустилась до 77-го места в списке продаж комиксов по DC. По данным The Washington Times, на данный момент «Сын Кал-Эла» уже не входит в топ-50 самых продаваемых комиксов в США.

В комиксе Джон Кент, сын Кларка и Лоис Лейн, становится климатическим активистом, защищает нелегальных иммигрантов и встречается с парнем-репортером, который поддержал его в трудную минуту.

Это число продаж уступает другим перезагрузками Супермена в первые месяцы их дебюта. Superman № 1 был продан тиражом 133,7 тыс. копий в 2018 году, Superman: Rebirth № 1 — в количестве 118,4 тыс. копий, а «Супермен» № 1 — 105,3 тыс. экземпляров в июне 2016 года.