Британский МИД допустил арест недвижимости олигархов из России в случае вторжения страны в Украину

Министерство иностранных дел Великобритании не исключает введение любых санкций на случай вторжения России в Украину. Об этом заявила глава ведомства Элизабет Трасс в интервью Sky News.

«Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, сможет стать объектом санкций. Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться», — заявила Трасс.

Также министр не исключила, что в числе санкций со стороны властей Великобритании может оказать конфискация недвижимости российских олигархов в Лондоне.

Элизабет Трасс добавила, что на данный момент главный приоритет британского правительства — удерживать Владимира Путина от нападения на Украину. Для этого страна предложила вдвое увеличить численность своих военных в Эстонии.

По словам Трасс, Великобритания готова оказать поддержку Киеву. Страна уже поставляет Украине оружие, а британские ВВС постепенно концентрируются в Черном море. Однако отправки британских солдат в Украину маловероятна, подчеркнула глава МИД.