Вышел трейлер второго сезона криминальной драмы «Как поймать убийцу»

Netflix показал официальный трейлер второго сезона документальной криминальной драмы «Как поймать убийцу». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы.

Главные герои сериала — следователи, которые вели громкие дела о серийных убийцах. Они рассказывают о своей работе и делятся жуткими подробностями. Шоу основано на реальных событиях.

В ролике правоохранители продолжают вспоминать душераздирающие события. Одна из следователей не смогла сдержать слез во время своего рассказа.