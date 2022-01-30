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Вышел трейлер второго сезона криминальной драмы «Как поймать убийцу»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:13

Netflix показал официальный трейлер второго сезона документальной криминальной драмы «Как поймать убийцу». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы.

Главные герои сериала — следователи, которые вели громкие дела о серийных убийцах. Они рассказывают о своей работе и делятся жуткими подробностями. Шоу основано на реальных событиях.

В ролике правоохранители продолжают вспоминать душераздирающие события. Одна из следователей не смогла сдержать слез во время своего рассказа.

Сценаристом и продюсером сериала выступил Саймон Деккер. Также картину продюсируют Рон Гетц, Дайана Соле Валко.

Премьера документального шоу запланирована на Netflix на 9 февраля.

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